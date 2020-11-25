Министерство здравоохранения Австрии объявило планы по вакцинации населения от коронавируса. Ее процесс рассчитывают запустить уже с января 2021 года и проводить в три этапа.

Об этом заявил глава Минздрава Рудольф Аншобер и представитель ведомства Клеменс Мартин Ауэр, сообщает Der Standard.

Это предварительный план, который еще планируют согласовать в правительстве. Но цель ведомство — в течение трех этапов вакцинировать не менее 50% населения.

Так, на первом этапе, который продлится в течение января-февраля, планируют вакцинировать людей, старше 65 лет, в первую очередь тех, которые живут в гериатрических домах, а также медперсонал этих заведений.

На втором этапе — в марте и апреле — в стране планируют вакцинировать тех, кто работает в уязвимых сферах: медиков, полицейских, учителей, работников социальных сфер.

На третьем этапе, который должен начаться с апреля планируют ввести вакцинацию для остального населения. Сколько именно тогда вакцинируют, будет зависеть от количества полученных доз. Прививки, отмечает Минздрав, будут добровольными.

Напомним, что канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о решении ввести в стране общенациональный жесткий карантин (локдаун), который будет действовать с 17 ноября до 6 декабря.