Джо Байден стал первым кандидатом в президенты США, за которого проголосовали больше 80 миллионов человек. Голосов за него каждый день становится все больше, ведь бюллетени продолжают подсчитывать.

Об этом сообщает CNN.

По состоянию на вечер 24 ноября Байден набрал больше 80 миллионов 11 тысяч голосов, тогда как действующий президент Дональд Трамп — больше 73,8 миллионов голосов. Издание отмечает, что у Трампа — второе место по количеству голосов в истории США.

При этом Верховный суд штата Невада официально объявил Джо Байдена победителем выборов президента США от 3 ноября 2020 года, сообщает The Associated Press.

В частности, Джо Байден получил шесть голосов выборщиков. Решение по результатам уже передали губернатору штата от Демократической партии Стиву Сисолаку.

Отмечается, что Джо Байден обошел действующего американского президента Дональда Трампа с разницей в 33 596 голосов. Так, за демократа проголосовали 50,06% избирателей из Невады, тогда как республиканец получил 47,67% голосов.

Напомним, Президент США Дональд Трамп распорядился начать процедуру передачи власти. Он поручил Управлению общих служб (GSA) и своей команде «делать что нужно» по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.