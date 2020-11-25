Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко предлагает назначать действующего председателя Укравтодора Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, которую сейчас занимает Владислав Криклий.

Соответствующую информацию рассказал один из собеседников «Украинской правды» из Кабмина.

Заменить Владислава Криклия Кирилл Тимошенко хочет своим другом, главой Укравтодора Александром Кубраковым.

— Сейчас снять все правительство не удастся, но есть несколько министров, которых будут менять отдельно. Например, главу Мининфраструктуры Криклия. На его место Тимошенко предлагает поставить своего друга главу Укравтодора Кубракова, - заявил УП один из информированных членов правительства.

Таким образом, Кирилл Тимошенко пытается участвовать в переформатировании Кабмина, хотя его направлением ответственности в Офисе сейчас является региональная политика.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника.