По состоянию на 10:00 25 ноября в Николаевской области зарегистрировано 540 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Из всех 16769 (+540) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 11593 (+341)

Первомайск - 645 (+22);

Южноукраинск - 460 (+14)

Вознесенск - 501 (+5)

Очаков - 185 (+2)

Арбузинский район - 98 (+3)

Баштанский район - 183 (+7)

Березанский район - 185 (+7)

Братский район - 86 (1);

Березнеговатский район - 55;

Веселиновский район - 178 (+4)

Витовский район - 511 (+36)

Вознесенский район - 166 (+1)

Врадиевский район - 155 (+2)

Еланецкий район - 83;

Доманевский район - 182 (+13)

Казанковский район - 197 (+19)

Кривоозерский район - 162 (+3)

Николаевский район - 227 (+3)

Новобугский район - 107 (+3)

Новоодесский район - 260 (32);

Очаковский район - 88 (+2)

Первомайский район - 267 (+17)

Снигиревский район - 195 (+3).

Заболевание COVID-19 установлен в 767 (+33) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 151, всего выздоровели - 5155. Умерло всего от последствий COVID-19 - 289, за сутки - 6.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 13 тысяч 882 человек, зафиксировано 229 летальных случаев, 8 тысяч 420 пациентов выздоровели.