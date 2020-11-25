По состоянию на 10:00 25 ноября в Николаевской области зарегистрировано 540 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех 16769 (+540) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 767 (+33) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 151, всего выздоровели - 5155. Умерло всего от последствий COVID-19 - 289, за сутки - 6.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 13 тысяч 882 человек, зафиксировано 229 летальных случаев, 8 тысяч 420 пациентов выздоровели.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
По состоянию на 10:00 25 ноября в Николаевской области зарегистрировано 540 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех 16769 (+540) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 767 (+33) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 151, всего выздоровели - 5155. Умерло всего от последствий COVID-19 - 289, за сутки - 6.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 13 тысяч 882 человек, зафиксировано 229 летальных случаев, 8 тысяч 420 пациентов выздоровели.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов