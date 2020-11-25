Члены исполнительного комитета Николаевского городского совета в очередной раз не поддержали вопрос частичного демонтажа памятного знака Владимиру Ленину по проспекту Богоявленскому возле парка «Юность» в Николаеве.

Об этом стало известно в ходе заседания исполкома сегодня, 25 ноября, пишут НикВести.

На рассмотрение исполкома был вынесен вопрос частичного демонтажа памятного знака Владимиру Ленину в соответствии с Законом Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики». В проекте решения указано, что демонтировать планируется отдельные элементы памятника, которые содержат изображение Ленина, доску с надписью «Сооружено в честь 60-летия ВЛКСМ в октябре 1978 года» и доски со словами поэта Маяковского: «Стой миллионный незыблемый мол краснознаменный комсомол».

Заместитель директора юридического департамента горсовета Евгений Юзвак указал на необходимости принятия решения, поскольку еще в феврале 2019 года суд обязал исполком в течение месяца решить вопрос по демонтажу данного памятного знака.

При этом член исполкома Александр Трифонов считает, что нужно уделить внимание эстетическому виду памятника после демонтажа, поскольку сносить планируется отдельные элементы барельефа.

— Да, мы рассматривали это вопрос уже 5 раз и последний раз мы говорили о том, чтобы не просто снести эти элементы, потому что это будет просто уродство. Нужно довести это до логического завершения. Дайте поручение управлению культуры, чтобы была какая-то комбинация и чтобы это эстетически красиво выглядело, а не просто тупо снести, - сказал Александр Трифонов.

Кроме этого, член исполкома Владимир Тимошин отметил, что в 2019 году члены исполкома уже давали свой отказ, поэтому он не видит смысла в повторном рассмотрении вопроса.

В свою очередь заместитель директора юридического департамента добавил, что данное решение выносится на исполком повторно, поскольку исполком не принял никакого решения по этому вопросу.

При этом лен исполкома Сергей Станишевский заявил, что на демонтаж уйдет порядка полумиллиона гривен, и, учитывая ситуацию с коронавирусом в городе, целесообразней было бы направить средства на решение именно этой проблемы.

В результате, данный проект решения не набрал необходимого для его принятия количества голосов.

Барельеф Владимиру Ленину возле «Юности»

Напомним, что в мае 2019 года члены исполнительного комитета не поддержали вопрос частичного демонтажа памятного знака Владимиру Ленину по проспекту Богоявленскому (Октябрьскому) у парка «Юность» в Николаеве.