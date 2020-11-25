Священный Синод Кипрской церкви поддержал решение архиепископа Хризостома и признал Православную церковь Украины.

Об этом сообщил пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в своем Telegram-канале.

— Священный Синод Кипрской Церкви поддержал решение своего Предстоятеля Блаженнейшего Архиепископа Хризостома II о признании автокефалии Православной Церкви Украины. Таким образом была де-юре завершена процедура признания нового, автокефального статуса Украинской Церкви со стороны Кипрской Православной Церкви, которая была начата раньше, - написал Петр Порошенко.

Напомним, в октябре 2020 года сообщалось, что Православная Церковь Кипра признала автокефалию Православной Церкви Украины.