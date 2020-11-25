Кабмин принял постановление о продлении до конца 2021 года торговых санкций в отношении товаров, происходящих из России.

Соответствующее решение было принято на заседании 25 ноября.

Постановление вносит поправки в правительственное постановление №1166 от 30 декабря 2015 года, которое предусматривает ограничение импорта продукции происхождением из России.

— Проектом постановления предлагается продлить до 31 декабря 2021 года применения льготных ставок ввозной пошлины, установленных Таможенным тарифом Украины (поднятых до уровня ставок режима наибольшего благоприятствования ВТО) по импорту товаров, страной происхождения которых является РФ, — говорится в пояснительной записке к постановлению.

Отметим, что согласно постановлению правительства от 30 декабря 2015 № 1146, ко всем товарам происхождением из РФ применяются ставки ввозной пошлины, при этом преференциальный режим в отношении РФ (свободная торговля) отменяется. Такие ограничения действуют со 2 января 2016 года, с тех пор их ежегодно продолжают.

Напомним, Европейский Союз ввел санкции против Российской Федерации из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. В санкционный список попали шесть человек.