Армия обороны Израиля получила правительственное указание подготовиться к возможному военному удару США по Ирану. Предполагается, что американская сторона может решиться на удар еще до того, как президент Дональд Трамп покинет свой пост.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.

Также издание отмечает, что правительство Израиля выпустило соответствующее распоряжение не из-за реальной угрозы на основании каких-либо разведывательных данных. Речь идет о том, что чиновники ожидают «очень чувствительный период» до инаугурации Джо Байдена 20 января.

Меры, которые предпримет ЦАХАЛ, связаны с возможным ответным ударом Ирана по Израилю напрямую или через силы, которые находятся в Сирии, Секторе Газа и Ливане.

Напомним, ранее палестинские боевики выпустили ракету по Израилю, вызвав ответные авиаудары по сектору Газа. Сообщений о жертвах по обе стороны границы не поступало.