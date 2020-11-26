Украинская делегация во время Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ проинформировала участников организации о нестабильной ситуации на Донбассе. Украина рассказала ОБСЕ о нарушениях со стороны пророссийских боевиков.

Об этом сообщает «Укринформ».

Украинская делегация пожаловалась, что оккупационные войска не соблюдают режим прекращения огня на Донбассе. В период с 16 по 22 ноября, по данным украинской стороны, боевики 20 раз нарушили «тишину» возле 10 населенных пунктов. В трех случаях имели место прицельные обстрелы.

— В результате этих вооруженных провокаций и прицельного огня 19 ноября был ранен один украинский военнослужащий, а 24 ноября один украинский воин погиб от снайперского огня вблизи Авдеевки, — подчеркнула украинская делегация.

Кроме того, в течение недели на Донбассе наблюдатели фиксировали размещение оккупантами вооружения и военной техники с нарушением линий отвода.