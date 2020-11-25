Львовская городская территориальная избирательная комиссия объявила о победе Андрея Садового на выборах главы Львовской ОТО.

Об этом пишет Zaxid.net.

По результатам обработки протоколов, действующий мэр Львова получил 62,25% голосов (143 466), а его соперник от Европейской солидарности Олег Синютка — 37,75% (84 277).

В соцсетях Андрей Садовой написал, что подождет пять дней, которые дают на обжалование результатов выборов, после чего вместе с депутатами примет присягу на торжественной сессии горсовета.

Андрей Садовой станет мэром Львова в четвертый раз.

Напомним, сегодня, 24 ноября, Львовский городской совет нового созыва провел первое заседание, на котором депутаты приняли присягу.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что расценивает проведение сессии как попытку узурпации власти со стороны депутатов. Он утверждает, что по закону после принесения присяги новым составом горсовета предыдущий мэр утрачивает свои полномочия. До официального объявления и приведения к присяге нового мэра горсовет может назначить временный президиум, секретаря, который будет и.о. мэра, заместителей мэра, членов исполкома, а также принимать любые решения по бюджету и так далее.