Сегодня, 24 ноября, Львовский городской совет нового созыва провел первое заседание, на котором депутаты приняли присягу.

Об этом сообщают местные издания.

Заседание прошло в сессионном зале Львовского городского совета и в нем приняли участие депутаты от «Европейской солидарности», ВО «Свобода» и партии «Варта», количество которых в целом составляет 39 депутатов. Представители «Самопомощи» и «Голоса» участия в заседании не принимали. Всего в горсовете Львова 64 депутата.

Депутаты Львовского городского совета приняли присягу

Глава Львовской городской избирательной комиссии Игорь Слипецкий зачитал результаты выборов депутатов горсовета, после чего старейший депутат совета Роман Грицевич зачитал присягу депутата.

Также депутаты проголосовали за создание счетной комиссии, которая изберет временный президиум горсовета. По решению совета, в него войдут по одному депутату от каждой партии.

После заседания глава горизбиркома заявил журналистам, что сейчас комиссия устанавливает результаты выборов мэра Львова, и как только они будут установлены, депутаты снова соберутся на сессию, чтобы представить нового главу Львовской объединенной территориальной громады.

На вопрос журналистов о том, почему возникла необходимость собрать сессию именно 24 ноября, Игорь Слипецкий отметил, что это является выполнением требований закона.

– У нас есть закон, который обязывает провести первую сессию в определенный срок. Мы и так уже провели сессию позже, - сказал он.

В свою очередь, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что расценивает проведение сессии как попытку узурпации власти со стороны депутатов. Он утверждает, что по закону после принесения присяги новым составом горсовета предыдущий мэр утрачивает свои полномочия. До официального объявления и приведения к присяге нового мэра горсовет может назначить временный президиум, секретаря, который будет и.о. мэра, заместителей мэра, членов исполкома, а также принимать любые решения по бюджету и так далее.

– С сегодняшнего дня ситуация с полномочиями непонятна, потому что сессия фактически прекращает полномочия действующего городского головы. Наши юристы изучают ситуацию… С этой минуты я не буду ничего подписывать, жду разъяснений юристов, - сказал Андрей Садовый, комментируя проведение первой сессии городского совета нового созыва.

Андрей Садовый подчеркнул, что избирательная комиссия могла еще 23 ноября установить результат по выборам мэра Львова, но «затягивала, чтобы провести это экстренное заседание» горсовета.

– Для чего это делать? Показать свою силу, показать, кто в доме хозяин, нивелировать решение громады. Это глупо, просто глупо, - заявил он.

Напомним, на выборах городского головы Львова победил действующий мэр Андрей Садовый с результатом 62,8% голосов избирателей.

Кандидат на должность мэра Львова от партии «Европейская Солидарность» Олег Синютка поздравил своего соперника во втором туре, действующего мэра города Андрея Садового с победой на выборах.