Украина в четверг, 26 ноября, вышла из договора Содружества независимых государств о согласованной монопольной политике. Соответствующий закон сегодня вступил в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Документ вчера был обнародован в издании «Голос Украина» и вступил в силу со следующего после опубликования дня.

Договор был подписан 25 января 2000 года в Москве и ратифицирован украинским парламентом законом от 16 января 2003 года. Решение о выходе из этого договора Верховная рада приняла 5 ноября 2020 года.

Ранее в Офисе президента подчеркивали, что выход из этого договора СНГ защитит украинские национальные экономические интересы.

– Договор содержит механизмы обмена информацией, поэтому существует риск получения членами СНГ сведений, которые могут быть использованы для осуществления торгово-экономического давления на Украину, - отмечали в ОП.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал данный проект закона.