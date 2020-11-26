Белый дом рассматривает возможность отмены запрета въезда иностранцам, которые посещали Бразилию, Великобританию и еще 26 европейских стран.
Об этом сообщает Reuters.
Соответствующую информацию агентству подтвердили 5 официальных лиц США и авиакомпаний.
Отмечается, что вопрос снятия ограничения по конкретным стран или граждан не рассматривается.
Президент Дональд Трамп не принял еще окончательного решения, однако известно, что план поддержала группа администрации ответственная за здравоохранение и другие федеральные ведомства. Поэтому, в какие сроки это может произойти, неизвестно.
Официально Белый дом, министерство внутренней безопасности и центр контроля и профилактики заболеваний не прокомментировали указанную информацию.
Многие чиновники администрации также отмечают, что ограничения уже не имеют смысла, так как не касаются большинства стран. А восстановление полноценного авиа движения будет стимулом для развития американских авиакомпаний, которые сократили количество поездок на 70%.
Напомним, 12 марта президент США Дональд Трамп в обращении к нации объявил о введении новых ограничений на поездки из Европы, чтобы бороться с распространением коронавируса.
Белый дом рассматривает возможность отмены запрета въезда иностранцам, которые посещали Бразилию, Великобританию и еще 26 европейских стран.
Об этом сообщает Reuters.
Соответствующую информацию агентству подтвердили 5 официальных лиц США и авиакомпаний.
Отмечается, что вопрос снятия ограничения по конкретным стран или граждан не рассматривается.
Президент Дональд Трамп не принял еще окончательного решения, однако известно, что план поддержала группа администрации ответственная за здравоохранение и другие федеральные ведомства. Поэтому, в какие сроки это может произойти, неизвестно.
Официально Белый дом, министерство внутренней безопасности и центр контроля и профилактики заболеваний не прокомментировали указанную информацию.
Многие чиновники администрации также отмечают, что ограничения уже не имеют смысла, так как не касаются большинства стран. А восстановление полноценного авиа движения будет стимулом для развития американских авиакомпаний, которые сократили количество поездок на 70%.
Напомним, 12 марта президент США Дональд Трамп в обращении к нации объявил о введении новых ограничений на поездки из Европы, чтобы бороться с распространением коронавируса.