В последние недели все чаще говорят о возможной отставке министра здравоохранения Максима Степанова, главная претензия к которому - плохая организация борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом говорится в статье РБК-Украина.

Как известно, еще в июле с подачи фракции «Голос» в Раде зарегистрировали постановление, призвав Кабмин рассмотреть вопрос о его увольнении. Под ним подписались почти сто депутатов из разных фракций, в том числе из «Слуги народа».

Источник в «Голосе» уверяет, что отставка Максима Степанова - вопрос якобы уже решенный, ее поддержат депутаты монобольшинства, и министра могут уволить уже на следующей неделе. Но в «Слуге народа» дают более осторожные прогнозы.

В партии власти у министра есть и много сторонников, он также заручился поддержкой со стороны ряда авторитетных врачей. Правда, по информации издания, к министру неоднозначное отношение у профильного комитета Рады. Но это недовольство пока не переходит в публичную плоскость.

– Думаю, что про возможность отставки Степанова уже будем говорить после Нового года, - сказал собеседник в монобольшинстве.

Его коллега также предположил, что вопрос с увольнением актуализируется в случае, если все же наступит коллапс медицинской системы. И именно министра в этой ситуации сделают ответственным за все проблемы.

В то же время, потенциальным преемником Степанова называют главного санитарного врача Виктора Ляшко. Впрочем, во врачебных кругах начали разгонять информацию, что Ляшко - ставленник экс-главы Минздрава Ульяны Супрун и будет продолжать ее инициативы, отношение к которым среди некоторых медиков двоякое.

Напомним, до этой должности Максим Степанов воглавлял Одесскую облгосадминистрацию.