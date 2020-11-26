Национальный банк разрешил украинским банкам принимать электронные документы в приложении «Дія» для проведения кассовых операций.

Об этом пишет пресс-служба НБУ.

— При осуществлении кассовых операций для идентификации и верификации клиента или его представителя банки смогут использовать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении «Дія», - говорится в сообщении.

Также в новых правилах, которые призваны осовременить операции банков и инкассаторских компаний, банкам упростили процедуру исследования сомнительных банкнот и монет. Требование о передаче сомнительных банкнот и монет в Нацбанк распространили и на инкассаторов.

Напомним, что в понедельник, 9 ноября, в Николаеве состоялось открытие второго в Украине центра поддержки предпринимателей «Дія.Бізнес» по улице Шевченко, 59/3.