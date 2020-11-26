Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала ZIK из пула Виктора Медведчука из-за анонса телемарафона «Реванш соросятни».

Об этом говорится на сайте регулятора.

Анонс телемарафона транслировали 11 и 12 ноября. Его продолжительность — 2 минуты 33 секунды. В Нацсовете говорят, что высказывания в видео разжигали вражду по отношению к «соросятам» и тех, у кого есть гражданство США. Регулятор отмечает, что в анонсе были методы манипулирования сознания — «соросят» и граждан США обвинили в трагедиях украинцев с 2014 года.

В Нацсовете отметили, что такие заявления общенационального канала можно рассмотреть как подстрекательство к насилию.

– Телеканал, изготавливая и распространяя подобные высказывания, должен учитывать общую напряженную ситуацию в Украин и то, что некоторые сообщения могут формировать негативный образ партнеров и союзников Украины в борьбе с агрессией Российской Федерации, — добавил регулятор.

Сорос — это американский финансист и меценат. Ему нередко приписывают роль кукловода в мировой политике. В постсоветских странах Центральной и Восточной Европы он создал и финансирует сеть фондов, раздавая через них гранты на поддержку демократии и движения за права человека. Из-за этого Сороса часто обвиняют в том, что он вмешивается во внутреннюю политику иностранных государств. Украина не исключение. Здесь он финансирует фонд «Возрождение» (часть сети «Открытое общество») и вкладывает деньги в украинские компании — в партнерстве с инвестиционным фондом Dragon Capital Томаш Фиала. В начале 2020 года в обиход вошло слово «соросята» — так анонимные Telegram-каналы называют уже не только тех, кто получает стипендии и гранты его фонда, но и министров правительства Алексея Гончарука, депутатов партии «Голос» и журналистов издания «Новое Время», которое принадлежит Томашу Фиале. Апогеем крестового похода против его влияния стал марафон «Попахивает Соросом», который 28 февраля провел телеканал ZIK.