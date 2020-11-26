Компания «Укрзалізниця» во время служебной проверки выявила ряд экономических правонарушений, которые нанесли убытки компании на более чем 8,5 млн гривен. Соответствующие материалы уже переданы в Национальное антикоррупционное бюро.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Нарушения выявили во время проверки регионального филиала «Юго-Западная железная дорога», филиала «Энергосбыт» и департамента электрификации и электроснабжения УЗ. Проверка установила, что к электросетям филиала «Энергосбыт» незаконно подключились сторонние потребители. Это происходило по договоренностям с должностными лицами указанных подразделений.
К дисциплинарной ответственности привлекли 18 работников, а еще двух человек — к административной. Трем руководителям различных филиалов УЗ сообщено о несоответствии занимаемым должностям.
В УЗ добавили, что на днях сотрудники СБУ задержали работника филиала «Энергосбыт» во время получения взятки.
Компания «Укрзалізниця» во время служебной проверки выявила ряд экономических правонарушений, которые нанесли убытки компании на более чем 8,5 млн гривен. Соответствующие материалы уже переданы в Национальное антикоррупционное бюро.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Нарушения выявили во время проверки регионального филиала «Юго-Западная железная дорога», филиала «Энергосбыт» и департамента электрификации и электроснабжения УЗ. Проверка установила, что к электросетям филиала «Энергосбыт» незаконно подключились сторонние потребители. Это происходило по договоренностям с должностными лицами указанных подразделений.
К дисциплинарной ответственности привлекли 18 работников, а еще двух человек — к административной. Трем руководителям различных филиалов УЗ сообщено о несоответствии занимаемым должностям.
В УЗ добавили, что на днях сотрудники СБУ задержали работника филиала «Энергосбыт» во время получения взятки.