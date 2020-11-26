Компания «Укрзалізниця» во время служебной проверки выявила ряд экономических правонарушений, которые нанесли убытки компании на более чем 8,5 млн гривен. Соответствующие материалы уже переданы в Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Нарушения выявили во время проверки регионального филиала «Юго-Западная железная дорога», филиала «Энергосбыт» и департамента электрификации и электроснабжения УЗ. Проверка установила, что к электросетям филиала «Энергосбыт» незаконно подключились сторонние потребители. Это происходило по договоренностям с должностными лицами указанных подразделений.

К дисциплинарной ответственности привлекли 18 работников, а еще двух человек — к административной. Трем руководителям различных филиалов УЗ сообщено о несоответствии занимаемым должностям.

В УЗ добавили, что на днях сотрудники СБУ задержали работника филиала «Энергосбыт» во время получения взятки.