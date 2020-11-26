С инспекторской дороги водовода «Днепр-Николаев» неизвестные продолжают воровать плиты.

Об этом сообщает КП «Николаевводоканал» на странице в Facebook.

В частности, директор предприятия Борис Дуденко возмутился бездействию правоохранительных органов, отметив, что техника с помощью которой осуществляется демонтаж плит до сих пор не арестована, а преступления продолжаются.

– Этот объект является частью критической инфраструктуры и бездействие полиции может угрожать жителям Николаева экологической катастрофой. В случае аварии на водоводе без инспекторской дороги ремонтные работы будет невозможно и мы рискуем остаться без воды на неопределенный срок. Мы еще раз обращаемся в полицию с просьбой расследовать это дело объективно и всесторонне, - потребовал директор КП.

В свою очередь, мэр Николаева Александр Сенкевич направил в Главное управление Нацполиции в Херсонской области письмо с требованием проведения расследования по данному делу и недопущения хищения коммунального имущества города.

Напомним, ранее в октябре сотрудники коммунального предприятия «Николаевводоканал» снова зафиксировали попытку кражи плит с инспекторской дороги, которая является частью комплекса водовода «Днепр-Николаев».