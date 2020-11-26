Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 6 копеек, установив его на 27 ноября на уровне 28,44 гривны.

Об сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на анализ данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро также ослаб и установился на уровне 33,85 грн (на 26 ноября — 33,78 гривны).

Отмечается, что 26 ноября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,41 — 28,43 гривны, на закрытии межбанка — на уровне 28,45 — 28,46 гривны.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что курс доллара в 2021 году ожидается на уровне 29 гривен.