Создатели российской вакцины «Спутник V» предложили шведско-британской компании AstraZeneca скомбинировать препараты якобы для увеличения эффективности.

Об этом говорится в сообщении «Спутник V» в Twitter

— Текущий режим приема полной дозы AstraZeneca показал эффективность 62%. Если они будут проводить новое клиническое исследование, мы предлагаем скомбинировать укол AZ со «Спутником V» для увеличения эффективности. Комбинирование вакцин может оказаться важным при проведении ревакцинации, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия договорилась о покупке потенциальной вакцины от коронавируса с американской компанией Moderna.