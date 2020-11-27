Основанием для срочного введения локдауна может быть только заполненность коек в больницах на более 75%.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов 26 октября заявил в эфире одного из телеканалов, передает «Радио Свобода».

— Мы ориентируемся на единую вещь — способность медицинской системы оказывать медицинскую помощь. У нас на сегодня заполнено 50% коек в больницах в целом по стране. В некоторых регионах более 60% — Черниговская область и другие. Но одновременно оснований вводить локдаун завтра, потому что не выдержит медицинская система, у нас сейчас нет, — утверждает Максим Степанов.

Он повторил уже ранее озвученный тезис, что угроза коллапса медицинской системы возникнет, «если количество больных будет приближаться к цифре 25-30 тысяч больных в сутки».

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ранее заявил, что в стране нужно немедленно вводить локдаун сроком 3-4 недели.