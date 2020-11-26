Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в стране нужно немедленно вводить локдаун сроком 3-4 недели.

Об этом министр заявил в эфире телеканала Украина 24, передает 112.

— Моя личная точка зрения, что необходимо вводить локдаун как можно быстрее. Действительно продолжительностью 3 или 4 недели. Не нужно об этом прятаться за политическими лозунгами или за какими-то удобными формулировками, потому что речь идет об очень системных больших рисках для здоровья наших людей. Поэтому моя точка зрения, как только мы будем готовы, я надеюсь, это будет в ближайшие дни, сформулировать в деталях и в реальных механизмах ту программу компенсаций, которую озвучил президент на днях, надо немедленно ввести локдаун, прервать цепочку этой инфекции и постараться сберечь здоровье наших украинцев и уйти от ситуации, когда у нас более 200 смертей ежедневно, — заявил Арсен Аваков.