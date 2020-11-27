Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе или неделей позже начнутся поставки вакцины от коронавируса нового типа COVID-19.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Глава Белого дома сообщил, что в первую очередь вакцина будет предназначаться для медицинских работников и людей пожилого возраста.

На данный момент в мире официально не зарегистрирована ни одна вакцина от коронавируса.

Экспериментальная вакцина от COVID-19 разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала 95% эффективность, согласно окончательным результатам клинических испытаний.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия договорилась о покупке потенциальной вакцины от коронавируса с американской компанией Moderna.