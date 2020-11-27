Чиновники в Офисе президента и Министерстве внутренних дел, и даже министры регулярно проводят непубличные встречи с представителями крупного бизнеса, несмотря на обещания президента Владимира Зеленского, что отношения между властью и бизнесом будут прозрачными.

Об этом говорится в расследовании «Схем».

В частности, журналисты 13 ноября заметили авто охраны из группы «Приват», которое выехало из Министерства внутренних дел, а затем кортеж заехал в подземный паркинг офиса Игоря Коломойского. Последний подтвердил, что встречался с министром внутренних дел Арсеном Аваковым: «Кофе выпил, давно не виделись. Никаких дел».

Еще один бизнесмен из группы «Приват» Михаил Киперман 21 октября встречался с председателем правления «Нафтогаза» Андреем Коболевым. Через две недели после встречи Рада утвердила законопроект о погашении долгов «Укрнафты». Однако сам Коболев опровергает, что они обсуждали этот вопрос.

Также журналисты фиксировали и других посетителей МВД. Трижды туда приезжал бизнесмен и близкий друг мэра Харькова Павел Фукс. 18 июня в правоохранительное ведомство заезжал бизнесмен Илья Павлюк, которому приписывают наличие собственной неформальной группы во фракции «Слуга народа». К тому же, 5 ноября Павлюка заметили у Офиса президента.

17 ноября в ОП был бизнесмен Борис Кауфман, а 7 мая он посещал Кабмин. 16 июня он также заезжал в Министерство внутренних дел. В то же время того же 17 ноября в офис Кауфмана приезжал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

– Президент Украины и руководитель Офиса главы государства не встречались в названные дни с упомянутыми лицами (речь о бизнесменах Илье Павлюке и Борисе Кауфмане, - прим.), в том числе 17 ноября они вообще отсутствовали в помещении Офиса президента Украины, — прокомментировали в ОП.

Напомним, в ноябре 2019 года «Схемы» показали, как первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир тайно посещал киевский офис олигарха Игоря Коломойского, при этом приезжал туда поздно вечером и на служебном автомобиле Государственного управления делами.