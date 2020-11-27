Германия должна активно участвовать в мирном урегулировании в Нагорном Карабахе и способствовать установлению мирных и равноправных отношений между жителями этого региона. Это следует из заявления правящей «большой коалиции», поддержанного большинством депутатов Бундестага.

Об этом сообщает DW.

Кроме прочего, в документе говорится о том, что Турция проводит на Кавказе политику, не способствующую процессам мирного урегулирования в Нагорном Карабахе на дипломатическом уровне.

– Вместо этого Турция при помощи обособленных договоренностей с Россией пытается продвигать в регионе интересы отдельных сторон, - считают в «большой коалиции».

Как Анкару, так и Москву депутаты Бундестага призывают не использовать третьи страны для достижения своих политических интересов.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 ноября заявил о подписании соглашения с президентами России и Азербайджана о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.