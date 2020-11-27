Складские работники компании Amazon и ряд организаций за социальную и экологическую справедливость проведут серию скоординированных акций протеста в «черную пятницу» (27 ноября).

Как пишет Vice, акции пройдут в 15 странах — США, Великобритании, Мексике, Бразилии, Индии, Австралии, Испании, Франции, Бельгии, Германии, Люксембурге, Италии, Польше и других странах. В акциях также примут участие производители одежды в Бангладеше и подрядчики колл-центра на Филиппинах, которые по данным Financial Times работают в «нечеловеческих» условиях.

Протесты пройдут под хэштегом #MakeAmazonPay (заставь Amazon платить). Их цель — добится улучшения условий труда и повышения зарплат на докризисный уровень.

– Во время пандемии Amazon стала корпорацией на триллион долларов, а Безос стал первым человеком в истории, накопившим 200 миллиардов долларов личного состояния. Тем временем на складах Amazon рабочие рисковали своей жизнью и лишь немного получали повышение заработной платы, — говорится в общем заявлении работников.

В руководстве Amazon заявили, что будут внимательно следить за протестами и винят в них третью заинтересованную сторону. Там отметили, что всегда в полном объеме поддерживают своих сотрудников.

Напомним, американская корпорация Amazon получила разрешение Федерального авиационного управления США на использование беспилотников для доставки грузов.