Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что введение локдауна разорвет цепь передачи болезни COVID-19. Это может свести заболеваемость к нулю.

Об этом он рассказал на онлайн-брифинге, пишет РБК-Украина.

По его словам, с другой стороны - надо считаться с экономической точкой зрения.

– С точки зрения эпидемиологии, введение жесткого карантина и разрыв полностью цепи передачи болезни, то есть сведение практически к нулю общения между людьми, это самый лучший способ, с точки зрения эпидемиологии, для уменьшения заболеваемости COVID-19, ну практически ее можно свести к нулю, - заявил он.

По его словам, существуют предпосылки для введения жесткого карантина - эпидситуация и нагрузка на медицинскую систему. Степанов отметил, в Минздраве вызывают опасения новогодние праздники. Причиной тому есть большие скопления людей во время зимних праздников.

Сейчас в Минздраве, по словам Степанова, рассматривают различные варианты реагирования на ситуацию с коронавирусом.

Напомним, в Украине выявили значительный прирост новых случаев коронавируса - 16 218. Больше всего заражений в Днепропетровской, Запорожской, Киевской областях и в Киеве.