Немецкий Бундестаг принял решение, согласно которому супермаркеты с 2022 года не будут предлагать покупателям пластиковые пакеты.
Об этом сообщает DW.
Правительство Германии подготовило соответствующий законопроект в ноябре прошлого года.
После переходного периода, который по настоянию розничной торговли увеличили с шести до 12 месяцев, пластиковые пакеты с толщиной стенок от 15 до 50 микрометров будут запрещены. Как правило, именно такие пакеты предлагают на кассах в магазинах.
Не подпадают под запрет сумки для многократного использования, а также тонкие пластиковые пакеты, которые используют в отделах продаж овощей и фруктов.
В организации по защите окружающей среды WWF считают, что этот запрет имеет скорее символический характер, ведь в Германии только один процент потребления синтетических материалов приходится на пластиковые пакеты.
Раскритиковали правительственный законопроект как недостаточный и представители фракций Левой партии и Зеленых в Бундестаге. Пресс-секретарь по вопросам защиты окружающей среды Зеленых Беттина Гоффман заявила, что это — лишь капля в море. По ее словам, таким «мини-законом не удастся остановить тренд на одноразовую упаковку».
Правые из «Альтернативы для Германии» и Свободные демократы считают запрет пластиковых пакетов неоправданным вмешательством в рынок без видимых преимуществ для окружающей среды.
Напомним, что в Мехико, столице Мексики, установили штраф на сумму до 8 тысяч долларов за продажу пластиковых пакетов.
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Немецкий Бундестаг принял решение, согласно которому супермаркеты с 2022 года не будут предлагать покупателям пластиковые пакеты.
Об этом сообщает DW.
Правительство Германии подготовило соответствующий законопроект в ноябре прошлого года.
После переходного периода, который по настоянию розничной торговли увеличили с шести до 12 месяцев, пластиковые пакеты с толщиной стенок от 15 до 50 микрометров будут запрещены. Как правило, именно такие пакеты предлагают на кассах в магазинах.
Не подпадают под запрет сумки для многократного использования, а также тонкие пластиковые пакеты, которые используют в отделах продаж овощей и фруктов.
В организации по защите окружающей среды WWF считают, что этот запрет имеет скорее символический характер, ведь в Германии только один процент потребления синтетических материалов приходится на пластиковые пакеты.
Раскритиковали правительственный законопроект как недостаточный и представители фракций Левой партии и Зеленых в Бундестаге. Пресс-секретарь по вопросам защиты окружающей среды Зеленых Беттина Гоффман заявила, что это — лишь капля в море. По ее словам, таким «мини-законом не удастся остановить тренд на одноразовую упаковку».
Правые из «Альтернативы для Германии» и Свободные демократы считают запрет пластиковых пакетов неоправданным вмешательством в рынок без видимых преимуществ для окружающей среды.
Напомним, что в Мехико, столице Мексики, установили штраф на сумму до 8 тысяч долларов за продажу пластиковых пакетов.