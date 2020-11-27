Правительство Франция не будет признавать самопровозглашенную республику Нагорный Карабах, несмотря на резолюцию Сената.

Об этом говорится в заявлении в Министерства иностранных дел Франции, пишет Европейская правда.

В МИД напомнили слова государственного секретаря Жана-Батиста Лемуана перед голосованием за резолюцию в верхней палате парламента относительно позиции правительства: «Франция не признает самопровозглашенную республику Нагорный Карабах».

— Наша обязанность как сопредседателя Минской группы ОБСЕ состоит в том, чтобы работать над урегулированием Нагорно-карабахского конфликта путем переговоров, в частности, по вопросу о будущем статусе Нагорного Карабаха, и исход этих переговоров не может быть определен заранее и в одностороннем порядке. Нашим приоритетом сегодня должно быть обеспечение безопасного возвращения лиц, перемещенных в результате конфликта, разразившегося в последние недели. В своем обращении к Сенату госсекретарь далее отметил, что ни одно государство еще не признало Нагорный Карабах, - заявили в МИД.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 ноября заявил о подписании соглашения с президентами России и Азербайджана о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.