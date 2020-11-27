По состоянию на 10:00 27 ноября в Николаевской области зарегистрировано 540 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех 17706 (+540) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 799 (+22) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 60, всего выздоровели - 5379. Умерло всего от последствий COVID-19 - 300, за сутки - 6.
Напомним, 27 ноября в Украине выявили значительный прирост новых случаев коронавируса - 16 218. Больше всего заражений в Днепропетровской, Запорожской, Киевской областях и в Киеве.
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По состоянию на 10:00 27 ноября в Николаевской области зарегистрировано 540 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех 17706 (+540) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 799 (+22) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 60, всего выздоровели - 5379. Умерло всего от последствий COVID-19 - 300, за сутки - 6.
Напомним, 27 ноября в Украине выявили значительный прирост новых случаев коронавируса - 16 218. Больше всего заражений в Днепропетровской, Запорожской, Киевской областях и в Киеве.