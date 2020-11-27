По состоянию на 10:00 27 ноября в Николаевской области зарегистрировано 540 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Из всех 17706 (+540) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 12252 (+417)

Первомайск - 669 (+2)

Южноукраинск - 496 (+18);

Вознесенск - 515 (+14);

Очаков - 233 (+11);

Арбузинский район - 109 (+2);

Баштанский район - 195 (+7);

Березанский район - 209 (+1);

Братский район - 97 (11);

Березнеговатский район - 56;

Веселиновский район - 181 (+2)

Витовский район - 538 (15);

Вознесенский район - 179 (+9);

Врадиевский район - 165 (10);

Еланецкий район - 84;

Доманевский район - 185 (+2)

Казанковский район - 197;

Кривоозерский район - 162;

Николаевский район - 236 (+4)

Новобугский район - 120 (+6);

Новодесский район - 263 (+3)

Очаковский район - 98 (+3)

Первомайский район - 270 (+2)

Снигиревский район - 197 (+1).

Заболевание COVID-19 установлен в 799 (+22) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 60, всего выздоровели - 5379. Умерло всего от последствий COVID-19 - 300, за сутки - 6.

Напомним, 27 ноября в Украине выявили значительный прирост новых случаев коронавируса - 16 218. Больше всего заражений в Днепропетровской, Запорожской, Киевской областях и в Киеве.