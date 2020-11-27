В Германии с начала пандемии коронавируса обнаружили больше 1 миллиона случаев заражения коронавирусом.

Согласно данным института Роберта Коха, за минувшие сутки в стране обнаружили 22,8 тысяч новых случаев, 426 человек умерло, передает DW.

Общее количество летальных случаев после заражения COVID-19 в стране превышает 15,7 тысяч человек.

Количество выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии на утро 27 ноября достигло 61 миллиона 374 тысяч 394 случаев, свидетельствуют данные портала Worldometer.

Количество умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 миллиона 438 тысяч 955 человек, выздоровели больше 42 миллионов человек.

В страны с 5 миллионами и больше заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия. Больше 2 миллионов заражений зафиксировано в России и Франции.

Лидером по количеству зараженных и умерших остаются Соединенные Штаты, где выявлено больше 13 миллионов инфицированных COVID-19 и 269,5 тысяч смертей. Вылечились больше 7,8 миллионов человек.

Напомним, что в Украине выявили значительный прирост новых случаев коронавируса — 16 218. Больше всего заражений в Днепропетровской, Запорожской, Киевской областях и в Киеве.