Украина и несколько государств-кандидатов на вступление в Европейский Союз присоединились к санкциям против террористических организаций. В ЕС приветствовали и приняли во внимание такие шаги.

Об этом говорится в сообщении Европейского Совета.

Соответствующее решение о продлении санкций ЕС против «Аль-Каиды» и ИГИЛ приняли 19 октября. Санкции будут действительны до 31 октября 2021 года.

Такие санкции предусматривают ограничение въезда в страны-члены ЕС участников террористических организаций, запрет на торговлю или поставки им оружия и товаров военного назначения. Также страны ограничат поставки нефти и предоставления любых кредитов запрещенным организациям.

В этом году к решению ЕС присоединились страны-кандидаты на вступление в Союз (Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания), Босния и Герцеговина (потенциальный кандидат на вступление), страны-члены Европейской ассоциации свободной торговли (Исландия и Лихтенштейн), а также страны, подписавшие Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом и имеют перспективу на членство (Украина, Республика Молдова, Армения и Грузия).

Напомним, что в ходе операции в северной части Мали французские военные ликвидировали лидера террористической группировки «Аль-Каида» в странах исламского Магриба.