В Офисе генпрокурора сообщили, что на участке в Киеве, отведенном для строительства мемориала Небесной сотни, продолжаются следственные действия. Они также будут проходить «при погодных условиях, максимально приближенных к временным параметрам» революции.

Об этом в Офисе генпрокурора рассказали в ответ на запрос «Радио Свобода».

Следователи проводят эксперименты возле аллеи Героев Небесной сотни по событиям 18-20 февраля 2014 года, когда правоохранители обстреливали из огнестрельного оружия протестующих. В прокуратуре говорят, что на тех участках есть материальные объекты, которые были орудием совершения преступления и могут содержать необходимые сведения, поэтому необходимо определить географические координаты мест получения ранений и ведения стрельбы.

К тому же отдельные следственные действия планируют проводить при максимально приближенных к событиям Революции Достоинства погодных условиях.

— В холодное время года при отсутствии листьев на деревьях и кустах, которые значительно ухудшает видимость, мешают проведению объективного визирования и установлению сектора осуществления стрельбы, - отметили в прокуратуре.

Еще в офисе не исключают, что может возникнуть потребность провести следственные действия на всем участке от Майдана Независимости до верхнего выхода из метро «Крещатик». Это будет касаться дела в отношении экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах 20 февраля 2014 года. Однако точный срок таких действий неизвестен.

Также арест земли, где планируют возвести мемориал, связан с другими незавершенными судебными процессами относительно событий 18 февраля 2014 года.

— Снятие всех ограничений по проведению строительства музея невозможно до завершения этих судебных процессов, в то же время сроки их завершения зависят от многих факторов и не могут быть спрогнозированы, - заявили в ОГП.

Напомним, что Аллея Героев Небесной Сотни в Киеве (ранее — часть улицы Институтской) может потерять охранный статус памятника, если там начнут новое строительство.