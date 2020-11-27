Великобритания в пятницу обратилась с просьбой к своему медицинскому регулятору дать оценку вакцине, разработанной Университетом Оксфорда и компанией AstraZeneca для временных поставок.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.
По оценкам AstraZeneca, до конца декабря Британия может получить первые 4 млн доз.
Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок ставит целью начать развертывание кампании вакцинации до Рождества.
– Мы официально обратились к регулятору с просьбой оценить вакцину Оксфорда / AstraZeneca, чтобы понимать данные и определить, отвечает ли она строгим стандартам безопасности... Это письмо - важный шаг к тому, чтобы начать применять вакцину можно быстрее, как только это будет признано безопасным, - заявил он.
Британский регулятор - Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) и ранее знакомился с данными об испытаниях вакцины.
Ранее Оксфорд/AstraZeneca обнародовали предварительные результаты об эффективности вакцины, согласно которым при условии введения половины дозы и впоследствии полной дозы ее эффективность может составлять до 90%.
Напомним, ранее создатели российской вакцины «Спутник V» предложили шведско-британской компании AstraZeneca скомбинировать препараты якобы для увеличения эффективности.
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Великобритания в пятницу обратилась с просьбой к своему медицинскому регулятору дать оценку вакцине, разработанной Университетом Оксфорда и компанией AstraZeneca для временных поставок.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.
По оценкам AstraZeneca, до конца декабря Британия может получить первые 4 млн доз.
Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок ставит целью начать развертывание кампании вакцинации до Рождества.
– Мы официально обратились к регулятору с просьбой оценить вакцину Оксфорда / AstraZeneca, чтобы понимать данные и определить, отвечает ли она строгим стандартам безопасности... Это письмо - важный шаг к тому, чтобы начать применять вакцину можно быстрее, как только это будет признано безопасным, - заявил он.
Британский регулятор - Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) и ранее знакомился с данными об испытаниях вакцины.
Ранее Оксфорд/AstraZeneca обнародовали предварительные результаты об эффективности вакцины, согласно которым при условии введения половины дозы и впоследствии полной дозы ее эффективность может составлять до 90%.
Напомним, ранее создатели российской вакцины «Спутник V» предложили шведско-британской компании AstraZeneca скомбинировать препараты якобы для увеличения эффективности.