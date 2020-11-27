Запланированное на сегодня разведение Ингульского и Южнобугского мостов в Николаеве перенесли на другую дату.

Об этом сообщается на сайте Николаевского горсовета.

Как известно, разведение мостов было запланировано на 27 ноября с 12:00 до 13:00 в связи с выходом из акватории ГП «Николаевский судостроительный завод» среднего десантного корабля «Юрий Олефиренко».

Однако разведение мостов перенесли и определили резервное время на 30 ноября и 1 декабря текущего года с 12:00 до 13:00.

Напомним, что во вторник, 6 октября, в Николаеве завершились ремонтные работы дорожного покрытия на разводной части Ингульского моста.