Во вторник, 6 октября, в Николаеве завершились ремонтные работы дорожного покрытия на разводной части Ингульского моста.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый.

— Друзья, с радостью сообщаю, что только что мы завершили ремонт покрытия на разводной части Ингульского моста. Работа была не легкой и в стесненных условиях — «вылезли» допньюансы на самой мостовой конструкции и приходилось делать полосами с временным процессом выдержки каждого слоя. Это значительно усложняло процесс ремонта и увеличивало время выполнения задачи. Но мы старались на качество, а не на скорость и выдержали все технологические процессы, — написал Владислав Невеселый.

Напомним, 29 июня глава Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый рассказал, что работники начали ремонт покрытия на разводной части Ингульского моста.

В пятницу утром, 3 июля, Ингульской мост самопроизвольно поднялся. Мост находится на балансе КП Николаевского городского совета «ЭЛУ Автодорог», где заявили что причиной аварийной разводки стал несогласованный ремонт дорожного покрытия подрядчиком Службы автомобильных дорог Николаевской области.

В комментарии НикВести депутат Николаевского городского совета, руководитель предприятия «Николаевавтодор» Сергей Шульгач также заявил, что вероятной причиной произвольной разводки моста стала неполадка в «мозгах» моста — автоматике. Он призвал мэра Николаева Александра Сенкевича привлечь специалистов для исследования причин чрезвычайного происшествия на Ингульском мосту — аварийного разведения.

Мэр Николаева заявил, что развод моста произошел из-за того, что САД не привлекла к ремонтным работам КП «ЭЛУ Автодорог».

Глава САД в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что ремонтные работы на Ингульском мосту не могли стать причиной его самопроизвольного разведения.

Работы по ремонту дорожного покрытия Ингульского моста в Николаеве возобновили в среду, 15 июля, а глава САД Николаевской области Владислав Невеселый рассказал, что ремонт дорожного покрытия на мосту закончат в течение трех — четырех недель.