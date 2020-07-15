Сегодня, 15 июля, в Николаеве возобновили работы по ремонту дорожного покрытия Ингульского моста.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В частности, на мосту установили предупреждающие о проведении работ знаки, на месте работают сотрудники подрядной фирмы и несколько единиц техники.

Отметим, что ремонтом дороги на Ингульском мосту занимается фирма депутата Николаевского горсовета Сергея Шульгача «Строительная фирма Николаевавтодор».

Как известно, ремонт покрытия на Ингульском мосту начался 29 июня, о чем руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый отчитался на своей странице в Facebook. В ответ на это, 30 июня в ходе аппаратного совещания в мэрии, городской голова Александр Сенкевич сказал, что объявление о начале ремонта дороги на Ингульском мосту в выходной день – это смешно.

В пятницу утром, 3 июля, Ингульской мост самопроизвольно поднялся. Мост находится на балансе КП Николаевского городского совета «ЭЛУ Автодорог», где заявили что причиной аварийной разводки стал несогласованный ремонт дорожного покрытия подрядчиком Службы автомобильных дорог Николаевской области.

В комментарии НикВести депутат Николаевского городского совета, руководитель предприятия «Николаевавтодор» Сергей Шульгач также заявил, что вероятной причиной произвольной разводки моста стала неполадка в «мозгах» моста — автоматике. Он призвал мэра Николаева Александра Сенкевича привлечь специалистов для исследования причин чрезвычайного происшествия на Ингульском мосту — аварийного разведения.

Мэр Николаева заявил, что развод моста произошел из-за того, что САД не привлекла к ремонтным работам КП «ЭЛУ Автодорог».

Глава САД в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что ремонтные работы на Ингульском мосту не могли стать причиной его самопроизвольного разведения.