Депутат Николаевского городского совета, руководитель предприятия «Николаевавтодор» Сергей Шульгач призвал мэра Николаева Александра Сенкевича привлечь специалистов для исследования причин чрезвычайного происшествия на Ингульском мосту — аварийного разведения.
В комментарии НикВести он рассказал, что снятие 15 тонн асфальта не могло вызвать разводку моста.
— Мне интересно, а если я уберу весь мусор на Ингульском мосту, он тоже поднимется? Действительно, мы заключили договор с областной службой автомобильных дорог, согласно которого ремонтируем дорожное покрытие на мосту. И каждая ходка «пылесосом» — это минус полтора тонны грязи, которую необходимо убрать, чтоб перейти к асфальтированию. Но я не согласен, что мост поднялся из-за того, что мы начали снимать асфальт. Если мы сняли 15 тонн асфальта — уже хорошо, но не могло снятие 15 тонн повлиять на разводку. Я работаю по технологии, разработанной государственным институтом (ГП «ГосавтотрансНИИпроект», - прим), я взял на субподряд компанию, которая работает с металлической частью, я укладываю нового покрытия на 120 тонн общего веса. Мы же не просто так зашли на мост и снимаем асфальт, мы все делаем по технологии НИИ, - сообщил Сергей Шульгач.
Он считает, что вероятной причиной произвольной разводки моста стала неполадка в «мозгах» моста — автоматике.
— Эта «качеля» в моем понимании должна держать не менее 150 тонн. В любой механике есть аппаратная часть — «мозги» моста, есть автоматика, которая дает импульс и мост разводится. Плюс на самом мосту есть противовес, который помогает подняться или опуститься, он наполнен водой, как коромысло. И, по всей видимости, «мозги» сработали и мост самопроизвольно открылся. Но не надо сейчас заниматься политикой и огульно делать кого-то виноватым. Нужно срочно вызывать специалистов-мостовиков, провести обследование, и сделать заключение. Это ведь уже второй раз такая ситуация. Я хочу, чтоб балансодержатель срочно вызвал экспертов, которые занимаются мостами, чтобы провести технический осмотр «мозговой» части конструкции, - сказал Сергей Шульгач.
Напомним, сегодня утром Ингульской мост самопроизвольно поднялся. Мост находится на балансе КП Николаевского городского совета «ЭЛУ Автодор», где заявили что причиной аварийной разводки стал несогласованный ремонт дорожного покрытия подрядчиком Службы автомобильных дорог Николаевской области.
Мэр Николаева Александр Сенкевич также обвинил в нештатной ситуации областную службу автомобильных дорог.
Депутат Николаевского городского совета, руководитель предприятия «Николаевавтодор» Сергей Шульгач призвал мэра Николаева Александра Сенкевича привлечь специалистов для исследования причин чрезвычайного происшествия на Ингульском мосту — аварийного разведения.
В комментарии НикВести он рассказал, что снятие 15 тонн асфальта не могло вызвать разводку моста.
— Мне интересно, а если я уберу весь мусор на Ингульском мосту, он тоже поднимется? Действительно, мы заключили договор с областной службой автомобильных дорог, согласно которого ремонтируем дорожное покрытие на мосту. И каждая ходка «пылесосом» — это минус полтора тонны грязи, которую необходимо убрать, чтоб перейти к асфальтированию. Но я не согласен, что мост поднялся из-за того, что мы начали снимать асфальт. Если мы сняли 15 тонн асфальта — уже хорошо, но не могло снятие 15 тонн повлиять на разводку. Я работаю по технологии, разработанной государственным институтом (ГП «ГосавтотрансНИИпроект», - прим), я взял на субподряд компанию, которая работает с металлической частью, я укладываю нового покрытия на 120 тонн общего веса. Мы же не просто так зашли на мост и снимаем асфальт, мы все делаем по технологии НИИ, - сообщил Сергей Шульгач.
Он считает, что вероятной причиной произвольной разводки моста стала неполадка в «мозгах» моста — автоматике.
— Эта «качеля» в моем понимании должна держать не менее 150 тонн. В любой механике есть аппаратная часть — «мозги» моста, есть автоматика, которая дает импульс и мост разводится. Плюс на самом мосту есть противовес, который помогает подняться или опуститься, он наполнен водой, как коромысло. И, по всей видимости, «мозги» сработали и мост самопроизвольно открылся. Но не надо сейчас заниматься политикой и огульно делать кого-то виноватым. Нужно срочно вызывать специалистов-мостовиков, провести обследование, и сделать заключение. Это ведь уже второй раз такая ситуация. Я хочу, чтоб балансодержатель срочно вызвал экспертов, которые занимаются мостами, чтобы провести технический осмотр «мозговой» части конструкции, - сказал Сергей Шульгач.
Напомним, сегодня утром Ингульской мост самопроизвольно поднялся. Мост находится на балансе КП Николаевского городского совета «ЭЛУ Автодор», где заявили что причиной аварийной разводки стал несогласованный ремонт дорожного покрытия подрядчиком Службы автомобильных дорог Николаевской области.
Мэр Николаева Александр Сенкевич также обвинил в нештатной ситуации областную службу автомобильных дорог.