Ингульский мост, фото: Андрей Дронов

Директор коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» Виталий Шевченко заявил о то, что Ингульский мост в Николаеве сегодня утром самопроизвольно поднялся из-за работ по ремонту асфальтного покрытия. По его словам, конструкция разводной части стала легче, а потому мост развелся.

Об этом Виталий Шевченко рассказал в комментарии НикВести.

Директор коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог», которого обслуживает конструкцию моста, объяснил механизм его работы.

— Мост стремится все время открыться, потому что не хватает количества асфальтировки на нем. Как работает Ингульский мост. Представьте себе весы: с одной стороны вес, к примеру, вес справа - подымается левая часть, если противовес в левой части - подымается правая. Он как маятник.Что сейчас произошло? Служба автомобильных дорог отвечает за дорожное полотно, а ЭЛУ — за конструкции моста опоры и механизмы. Они на выходных приступили к ремонту полосы, начали снимать старый асфальт, которого практически нет. И вес моста стал меньше. Оно вроде бы как кажется, что слой там маленький и тоненький, но на такой площади - это больше 100 тонн. Этого достаточно для того, чтобы его облегчить настолько, чтобы противовес его автоматически подымался, - рассказал Виталий Шевченко.

Он отметил, что Служба автомобильных дорог Николаевской области, которая является заказчиком работ по ремонту асфальтового покрытия на мосту, не согласовала с «ЭЛУ Автодорог» порядок выполнения работ, а также не уведомила о начале ремонта. Как известно, работы по ремонту дороги на мосту начались в понедельник, 29 июня.

— Что необходимо было сделать? Служба автомобильных дорог должна была согласовать, в каком порядке они будут производить этот ремонт, чтобы мост не открылся, что не было сделано. Они должны были как минимум уведомить, что они приступают на выходных к ремонту этого моста, что не было сделано. Мы увидели о том, что они снимают края. Какая-то херсонская контора, они сказали, что работают от Шульгача. Но Шульгача машин там не было, и людей его тоже не было. Мы им предъявили, что они должны были согласовать с нами. За вот эти четыре дня, что они работали - никто ничего не согласовывал. Вот результат, - сказал Виталий Шевченко.

Он рассказал, что специалисты «ЭЛУ Автодорог» опустили разводную часть моста механическим путем. В ближайшее время конструкцию утяжелят бетонными блоками.

— Для того, чтобы сейчас по нему нормально двигаться - его надо закрепить. Мы сейчас просто поставим противовесы, нагрузим края, чтобы просто бетонными блоками его додавило и не давало ему возможности подняться. Мы его опустили механически, выжали его домкратами, чтобы он опустился. Но это временная мера. Сейчас мы поставим туда на края противовесы, мы нагрузим край, вместо асфальта положив там бетонные блоки, - сказал Виталий Шевченко.

Ингульский мост - единственный мост, который соединяет микрорайоны Соляные, Матвеевка, Терновка и Северный с центральной частью города. Кроме того, этот мост — часть международного транспортного коридора - трассы М-14 «Одесса Мелитополь Новоазовск» и является стратегически важным для инстраструктуры Украины.

Напомним, ранее депутат Николаевского горсовета Сергей Шульгач высказал мнение, что состояние Ингульского моста Николаеве хуже, чем аварийного Варваровского.

Однако городской голова Николаева Александр Сенкевич не согласился с его мнением. Он заявил, что конструкции Ингульского моста в Николаеве находятся в удовлетворительном состоянии. В прошлом году за деньги города была проведена замена гидравлической и других ключевых систем моста.