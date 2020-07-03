В пятницу, 3 июля, около 5 часов утра в Николаеве самопроизвольно начала подниматься разводная часть Ингульского моста.

Об этом сообщает издание Новости-N.

В результате движение транспорта по мосту стало невозможным. В настоящее время разводная часть моста поднялась на высоту более трех метров и продолжает медленно подниматься.

Полиция полностью перекрыла движение с обеих сторон моста. На месте дежурят сотрудники спасатели. Что делать с мостом пока никто не знает.

Полиция на въезде в город со стороны Новой Одессы начала направлять транзитный транспорт в объезд через село Зайчевское. Грузовой транзитный транспорт со стороны Одессы останавливают на въезде в город и не пропускают.

За эксплуатацию разводной части Ингульского моста в Николаеве отвечает КП «Элу автодорог». Сейчас полиция пытается связаться с руководством предприятия, чтобы на место прибыли специалисты и выяснили причину произошедшего.

Напомним, вчера на Ингульском мосту образовалась пробка из-за начатого ремонта дороги. В свою очередь начальник Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что ремонт Ингульского моста в дневное время проводится по решению подрядчика.