Движение по Ингульскому мосту в Николаеве восстановлено.

Об этом с места событий сообщает корреспондент НикВестей.

После того, как удалось опустить разводную часть моста проезд для транспорта оставался заблокированным, но пешеходы могли пройти.

Сейчас движение транспорта восстановлено. Первые фуры уже проехали на другой берег Ингула.

Как сообщает КП «Николаевэлектротранс», движение троллейбусов в микрорайон «Соляные» также возобновилось.

Сегодня ночью в Николаеве самопроизвольно развелся Ингульский мост. Вследствие технической неполадки часть конструкции моста поднялась на высоту более трех метров и продолжает медленно подниматься.

Ингульский мост - единственный мост, который соединяет микрорайоны Соляные, Матвеевка, Терновка и Северный с центральной частью города. Кроме того, этот мост — часть международного транспортного коридора - трассы М-14 «Одесса Мелитополь Новоазовск» и является стратегически важным для инстраструктуры Украины.

Напомним, ранее депутат Николаевского горсовета Сергей Шульгач высказал мнение, что состояние Ингульского моста Николаеве хуже, чем аварийного Варваровского.

Однако городской голова Николаева Александр Сенкевич не согласился с его мнением. Он заявил, что конструкции Ингульского моста в Николаеве находятся в удовлетворительном состоянии. В прошлом году за деньги города была проведена замена гидравлической и других ключевых систем моста.