Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что самопроизвольная разводка Ингульского моста сегодня утром произошла из-за того, что Служба автодорог области не привлекла к ремонтным работам на мосту коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог», на балансе которого находится конструкция моста.

Об этом Александр Сенкевич сказал в комментарии НикВести.

Ингульский мост - единственный автомобильный мост, который соединяет микрорайоны Соляные, Матвеевка, Терновка и Северный с центральной частью Николаева. Кроме того, этот мост — часть международного транспортного коридора - трассы М-14 «Одесса Мелитополь Новоазовск» и является стратегически важным для инфраструктуры Украины. Сегодня рано утром, 3 июля, самопроизвольно начала подниматься разводная часть Ингульского моста. Через некоторое время мост удалось опустить и восстановить движение транспорта по нему.

— То, что произошло, стоило ожидать. Конструкция моста сделана таким образом, чтобы минимально нагружать разводящие его механизмы. Таким образом, что разводная часть сбалансирована специальными грузами, которые балансируют мост и не дают ему быть либо слишком тяжелым с одной стороны, либо слишком легким для того, чтобы открываться. По принципу детской качели. Стоило ожидать, что когда будет снят асфальт, а я хочу напомнить, что у нас три дня назад начались работы Службой автомобильных дорог по снятию асфальта на разводной части моста, стоило ожидать, что конструкция облегчится и, логично, начнет подыматься. Насколько мне известно, к работам, которые проводились на мосту, не привлекалась компания, которая обслуживает разводящие механизмы, городская компания «ЭЛУ Автодорог». Ну и, собственно, произошло то, что произошло. На данный момент мост удерживается домкратами. В ближайшее время будут дополнительно поставлены утяжелители весом до 40 тонн. И после того, как будет восстановлено покрытие, их снимут. По моему мнению и по мнению директора «ЭЛУ Автодорог» Службе стоило делать ремонт пополосно. Но если технологически это невозможно было сделать, можно было дополнительно нагрузить мост грузами, что будет в ближайшее время сделано. Городская власть знала о начале работ, но насколько мне известно, компания, которая проводит ремонт моста - это опытная компания, которая могла ожидать этого. Мы думали, что они хотя бы оповестят, когда нужно будет. В любом случае, сегодняшняя ситуация говорит лишь о том, что Служба автомобильных дорог должна в кратчайшие сроки восстановила покрытие на мосту. И после того, как оно будет восстановлено, эти дополнительные грузы будут сняты. А автоматика на мосту будет показывать, сколько еще надо догрузить либо снять грузов с разводной части моста, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что директор коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» Виталий Шевченко заявил о то, что Ингульский мост в Николаеве сегодня утром самопроизвольно поднялся из-за работ по ремонту асфальтного покрытия. По его словам, конструкция разводной части стала легче, а потому мост развелся.

Он отметил, что Служба автомобильных дорог Николаевской области, которая является заказчиком работ по ремонту асфальтового покрытия на мосту, не согласовала с «ЭЛУ Автодорог» порядок выполнения работ, а также не уведомила о начале ремонта. Как известно, работы по ремонту дороги на мосту начались в понедельник, 29 июня.