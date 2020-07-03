Руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что проведение ремонтных работ на Ингульском мосту не могли стать причиной его самопроизвольного разведения.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту НикВести.

Комментируя обвинения городского головы Александра Сенкевича о том, что развод моста произошел из-за того, что САД не привлекла к ремонтным работам КП «ЭЛУ Автодорог», Владислав Невеселый отметил, что работы проводились только по одной стороне моста, а снятие 200 кг асфальта не могли к этому привести. Также он подчеркнул, что неоднократно уведомлял мэра о проведении ремонтных работ, однако ответа не получил.

— Это неправда. То, что мы сняли с моста 200 кг асфальта не могло к этому привести. Никаких 15 тонн. Изначально насколько мне известно, в советские времена мост был без асфальтного покрытия, и уже через время на него постелили асфальт для удобства. Мост должен работать и без асфальта. При чем тут асфальт, это дорога или утяжелитель? Есть же механизм, есть гидравлика, разводная часть. Сейчас мост опустили назад. Получается, что мозги не дружат с механической частью. И мы об этом уведомляли руководство города, обращались к ним с просьбой привести в порядок механизмы разводной части, так как мы выходим на работу по ремонту дороги. И мы на дороге этой не первый день, а уже три дня! И никакой реакции! Так что же вы со стороны наблюдаете? Проблема не в нас, проблема в разводной части. Обратите внимание на фотографии, мы сняли куски, островки и только с правой стороны. Это уже доходит до абсурда. Надо начать брать ответственность на себя и перестать искать виноватых, это ведь безопасность людей, - заявил Владислав Невеселый.

Как известно, ремонт покрытия на Ингульском мосту начался 29 июня, о чем глава САД отчитался на своей странице в Facebook.

В ответ на это, 30 июня в ходе аппаратного совещания в мэрии, городской голова Александр Сенкевич сказал, что объявление о начале ремонта дороги на Ингульском мосту в выходной день – это смешно.

В комментарии НикВести депутат Николаевского городского совета, руководитель предприятия «Николаевавтодор» Сергей Шульгач также заявил, что вероятной причиной произвольной разводки моста стала неполадка в «мозгах» моста — автоматике. Он призвал мэра Николаева Александра Сенкевича привлечь специалистов для исследования причин чрезвычайного происшествия на Ингульском мосту — аварийного разведения.

Напомним, сегодня утром Ингульской мост самопроизвольно поднялся. Мост находится на балансе КП Николаевского городского совета «ЭЛУ Автодор», где заявили что причиной аварийной разводки стал несогласованный ремонт дорожного покрытия подрядчиком Службы автомобильных дорог Николаевской области.