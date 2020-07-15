Ремонт дорожного покрытия на Ингульском мосту закончат в течение трех — четырех недель.

Об этом руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый в комментарии НикВести рассказал.

— Недели три — четыре. Если бы мы могли перекрыть половину моста — было бы, конечно, быстрее, но был бы коллапс с пробками. Мы этого делать не будем — будем ремонтировать полосами для того, чтобы максимально давать проезд автомобилям, - сказал Владислав Невеселый.

По его словам, при возобновлении работ на мосту, в КП «ЭЛУ Автодорог» пообещали отремонтировать разводную часть моста.

— Как решили проблемы с разводной частью моста. Мы им сказали о начале работ, сколько мы будем снимать покрытия — общий вес. «ЭЛУ Автодорог» со своей стороны пообещали, что они укрепят мост, что все будет в порядке и он не разведется. Сейчас начинаем полным ходом работы — днем работаем, будем и ночью для того, чтобы как можно закончить процесс, не забывая, конечно же, о качестве, - сказал Владислав Невеселый.

Также он добавил, что за технологией и качеством при укладке дорожного покрытия Ингульского моста будут следить представители иностранной компании.

— Когда мы сделаем черновую работу, то при укладке к нам должен приехать представитель иностранной компании, который тоже будет контролировать процесс. Это мое условие, я хотел бы, чтобы они были. Эта компания-поставщик материалов и, соответственно, они будут следить за укладкой, чтобы все было по технологии, - добавил Владислав Невеселый.

Как известно, ремонт покрытия на Ингульском мосту начался 29 июня, о чем руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый отчитался на своей странице в Facebook. В ответ на это, 30 июня в ходе аппаратного совещания в мэрии, городской голова Александр Сенкевич сказал, что объявление о начале ремонта дороги на Ингульском мосту в выходной день – это смешно.

В пятницу утром, 3 июля, Ингульской мост самопроизвольно поднялся. Мост находится на балансе КП Николаевского городского совета «ЭЛУ Автодорог», где заявили что причиной аварийной разводки стал несогласованный ремонт дорожного покрытия подрядчиком Службы автомобильных дорог Николаевской области.

В комментарии НикВести депутат Николаевского городского совета, руководитель предприятия «Николаевавтодор» Сергей Шульгач также заявил, что вероятной причиной произвольной разводки моста стала неполадка в «мозгах» моста — автоматике. Он призвал мэра Николаева Александра Сенкевича привлечь специалистов для исследования причин чрезвычайного происшествия на Ингульском мосту — аварийного разведения.

Мэр Николаева заявил, что развод моста произошел из-за того, что САД не привлекла к ремонтным работам КП «ЭЛУ Автодорог».

Глава САД в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что ремонтные работы на Ингульском мосту не могли стать причиной его самопроизвольного разведения.

Работы по ремонту дорожного покрытия Ингульского моста в Николаеве возобновили в среду, 15 июля.