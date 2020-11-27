В 2019 году впервые вид на жительство в странах-членах ЕС получили 757 тысяч украинцев, что делает их самой большой группой среди всех получателей.

Как сообщает Европейская правда, об этом свидетельствуют данные Евростата.

Почти четыре из пяти разрешений украинцам были выданы Польшей. Занятость была основной причиной, 87% документов были выданы по этой причине.

На втором месте по количеству полученных разрешений - граждане Марокко (133 000 разрешений, из которых 47% были выданы в Испании) и Индии (131 000, из них 19% в Германии). На граждан этих стран приходилась более трети (35%) всех первых видов на жительство, выданных в 2019 году.

Семья была преобладающей причиной выдачи разрешений марокканцам (59%), образование - для разрешений, выданных китайцам (40%) и гражданам США (37%). Другие причины, а именно статус беженца и дополнительная защита, преобладали у сирийцев (65%).

В целом в 2019 году в Евросоюзе было выдано около 3 миллионов первых видов на жительство для граждан стран, не входящих в ЕС. Это число выросло на 6% (или 163 000) по сравнению с 2018 годом, продолжая тенденцию к росту, что наблюдается с 2013 года.

В Евростате отмечают, что рост общего количества первых видов на жительство в основном был обусловлен увеличением количества первых разрешений, выданных по причине трудоустройства (рост на 214 000 или 22%).

Польша выдала четверть всех первых разрешений на жительство - 724 000 или 25% от общего числа. За ней следуют Германия (460 000 или 16%), Испания (320 000 или 11%), Франция (285 000 или 10%), Италия (176 000 или 6%) и Чехия (117 000 или 4%).

Отметим, что в 2018 году гражданам Украины выдали 527 000 видов на жительство, из которых почти 78,5% выдала Польша, 5,1% - Чехия, 4,1% - Венгрия.

В 2017 и 2016 годах украинцы тоже лидировали по количеству новых разрешений на проживание в ЕС, и каждый раз Польша становилась главным источником выдачи документов для них.