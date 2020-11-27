В Шотландии планируют провести второй референдум о независимости от Великобритании в 2021 году. Референдум должен пройти в первой половине срока полномочий нового состава парламента Шотландии, выборы которого пройдут в мае 2021 года.

Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен, передает BBC.

– Я думаю, по целому ряду причин референдум должен проводиться в более ранней части следующего парламента. Я намерена больше сказать об этом перед выборами в нашем манифесте, но мы все еще находимся в глобальной пандемии, - заявила Стерджен.

Ожидается, что парламентские выборы в Шотландии выиграют представители правящей Шотландской национальной партии (SNP), лидером которой является Стерджен. Победу на выборах в партии рассматривают как мандат на проведение еще одного референдума о независимости.

Напомним, в 2014 году в Шотландии прошел референдум об отделении от Великобритании. Тогда около 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного королевства. В сентябре 2019 года в Шотландии завялали, что в 2020 году может состояться повторный референдум о выходе из состава Соединенного Королевства.



