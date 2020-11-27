Хозяйственный суд Николаевской области обязал фирму, которая завышала цену на газ для школ и спортивных учреждений одной из ОТГ, вернуть 87 тысяч гривен бюджетных денег.

Как сообщают в областной прокуратуре, суд отменил 3 дополнительных соглашения к договору на поставку природного газа.

В прокуратуре рассказали, что фирма выиграла торги на поставку газа учреждениям образования, молодежи и спорта одной из территориальных общин области и за несколько дней после подписания договора, в нарушение требований Закона Украины «О публичных закупки» заключила три дополнительных соглашения, согласно которым цена природного газа увеличилась на 87 тысяч гривен (23,54%) от указанной в договоре. Кроме того, согласно данным соглашениям также уменьшился объем газа.

Напомним, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG совместно со своим украинским партнером Energy Resources of Ukraine выиграла тендер на поставку газа для Оператора ГТС Украины.