В Николаеве откроют две семейные амбулатории в микрорайонах «Матвеевка» и «Северный».

Как сообщается на сайте Николаевского городского совета, готовность амбулаторий составляет почти 100%, однако на сегодняшний день там продолжаются строительные работы.

Сегодня, 27 ноября, мэр Александр Сенкевич посетил объекты и проверил ход выполнения работ. В частности, городской голова рассказал, что семейную амбулаторию возле дома № 5 по улице Лесной в Матвеевке построили «с нуля».

— Я поставил задачу открыть семейные амбулатории во всех отдаленных районах города, чтобы медицинские услуги были доступны для николаевцев. Амбулатория в Матвеевке практически готова. Планируем открыть ее в текущем году. Это будет современное медицинское учреждение с необходимым оборудованием. Кроме того, на базе амбулатории будет располагаться аптека, чего очень не хватало жителям микрорайона, - сказал Александр Сенкевич.

По словам начальницы управления охраны здоровья Николаевского городского совета Ирины Шамрай, жители Матвеевки давно ждут открытия новой амбулатории.

— Городская власть приняла взвешенное решение построить здесь семейную амбулаторию, соответствующую современным стандартам. Она будет обслуживать около 7 тысяч человек, из них 1,2 тысячи детей. Это очень удобно, поскольку жителям микрорайона не нужно будет ехать в центр города, чтобы сдать анализы, - сказала Ирина Шамрай.

При этом начальник управления капитального строительства Григорий Патока сообщил, что общая площадь объекта превышает 800 м2.

— Проектом в амбулатории предусмотрено регистратуру, манипуляционные, отдельное отделение для детей. На объекте, кроме теплового узла и тепловых котлов, будет солнечный вакуумный коллектор, который позволит экономить средства на подогреве воды, - сказал Григорий Патока.

Вторую новую семейную амбулаторию откроют в доме по улице Архитектора Старова, 4-А на Северном.

— Микрорайон «Северный» очень динамично развивается. Однако здесь еще не было семейной амбулатории. Для того, чтобы исправить ситуацию, по заказу городской власти начался капитальный ремонт здания улицы Архитектора Старова. Работы уже на завершающей стадии. Планируем открыть эту амбулаторию до конца текущего года, - сказал Александр Сенкевич.

Григорий Патока отметил, что общая площадь амбулатории составляет 523 м2.

— Согласно экспертного заключения объект должен был ремонтироваться 7 месяцев, однако благодаря оперативности подрядчика работы фактически выполнены за 3,5 месяца. Через неделю мы будем подавать документы для ввода объекта в эксплуатацию, - сообщил Григорий Патока.

Напомним, что в марте 2019 года после реконструкции открыли семейную амбулаторию №1 по улице Привольной, 41/1 в Николаеве.