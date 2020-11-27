Локдаун в Украине могут ввести до или после Нового года, однако решение о его введении еще не принято.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в правительстве и Офисе президента.
По данным издания, один вариант — с 25 декабря по 17 января. Эти даты проговаривали с мэрами и главами облгосадминистраций примерно неделю назад. Поскольку цифры заболеваемости коронавирусом каждый день меняются, карантин могут усилить и раньше.
По информации УП, другой вариант, который звучит в коридорах власти, — с 7 до 20 декабря.
Источники заявляют, что окончательного решения по состоянию на 27 ноября нет.
— Это одна из версий. На правительстве это не обсуждалось, так что это пока только слухи, - сказал источник.
По данным издания LIGA.net, в правительстве рассматривают три сценария развития событий для введения полного локдауна в Украине:
первый — сразу после принятия экономических законов, гарантирующих поддержку бизнеса,
второй — введение карантина не ранее 15 декабря, который продлится до окончания рождественских праздников,
третий — ограничение работы ряда предприятий с 29 декабря на две или три недели.
Напомним, что первые результаты карантина «выходного дня», введенного 13 ноября, будут заметны через неделю – тогда и станет ясно, нужен ли Украине полный локдаун.
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Локдаун в Украине могут ввести до или после Нового года, однако решение о его введении еще не принято.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в правительстве и Офисе президента.
По данным издания, один вариант — с 25 декабря по 17 января. Эти даты проговаривали с мэрами и главами облгосадминистраций примерно неделю назад. Поскольку цифры заболеваемости коронавирусом каждый день меняются, карантин могут усилить и раньше.
По информации УП, другой вариант, который звучит в коридорах власти, — с 7 до 20 декабря.
Источники заявляют, что окончательного решения по состоянию на 27 ноября нет.
— Это одна из версий. На правительстве это не обсуждалось, так что это пока только слухи, - сказал источник.
По данным издания LIGA.net, в правительстве рассматривают три сценария развития событий для введения полного локдауна в Украине:
первый — сразу после принятия экономических законов, гарантирующих поддержку бизнеса,
второй — введение карантина не ранее 15 декабря, который продлится до окончания рождественских праздников,
третий — ограничение работы ряда предприятий с 29 декабря на две или три недели.
Напомним, что первые результаты карантина «выходного дня», введенного 13 ноября, будут заметны через неделю – тогда и станет ясно, нужен ли Украине полный локдаун.