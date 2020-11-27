Первые результаты «карантина выходного дня», введенного 13 ноября для уменьшения количества больных коронавирусной болезнью COVID-19 будут заметны через неделю. Тогда станет ясно, нужно ли применять «полный локдаун». Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в интервью программе «Бацман», передает пресс-служба ОПУ.

Отмечается, по словам Тимошенко, «карантин выходного дня» направлен на уменьшение заражений в заведениях общественного питания, торговых центрах, местах массового скопления людей и тому подобное.

— Мы пытаемся сбить темпы роста (заболеваемости COVID-19 - ред.), чтобы стабилизировать ситуацию. И за это время - увеличивать количество койкомест и кроватей с кислородом и другим оборудованием. Возможен ли локдаун - мы поймем после того, как пройдем третьи выходные на карантине, и будем принимать решение, - отметил заместитель руководителя ОПУ.

По его словам, в ОПУ советуются с местными властями, «чтобы все приняли это решение и не было «местного сепаратизма».

— Нет четкого показателя предельного количества новых случаев инфицирования за сутки, при котором медицинская система не будет справляться, - имеет значение также число тех, кто выздоровел, продолжительность пребывания в больницах и тому подобное. Поэтому важны показатели количества заражений и свободных мест в больницах, - добавил Кирилл Тимошенко.

Указывается, что недавно была встреча с городскими головами, правительства и специалистами-эпидемиологами по поводу эпидемической ситуации и воздействия карантинных мер на экономику.

— Если будет локдаун, то мы обеспечим полную коммуникацию, и она будет заранее. Это в случае, если он будет, - резюмировал политик.

Напомним, по словам главы МВД Арсена Авакова, в Украине необходимо вводить «локдаун» как можно скорее, как только будет сформулирована президентская программа компенсаций для бизнеса.

Глава МОЗ напомнил условие введения полного локдауна в Украине.